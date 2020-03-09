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В Ленобласти выделено 64 миллиона на оснащение поселений мусорными баками
Сегодня, 10:56
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти выделено 64 миллиона на оснащение поселений мусорными баками

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Запросы от муниципалов принимают до 5 июля.

До начала следующей недели, 5 июля, администрации муниципалитетов Ленинградской области могут подать в комитет по обращению с отходами заявку на участие в конкурсе по обустройству контейнерных площадок, передает пресс-служба администрации региона.

На указанные цели в бюджете региона выделили 64 миллиона рублей. В заявке необходимо указать количество мусорных баков для придомового сбора твердых бытовых отходов. Весь перечень документов указан на сайте комитета. В пресс-службе уточнили, что для размещения мусорного контейнера нужно создать благоустроенную площадку в соответствии с нормами СанПин, а устройство таких площадок относится к полномочиям муниципалов. 

Ранее мы писали, что в Выборге мужчина расстрелял собаку и угрожал расправой ее хозяину.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область, мусор
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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