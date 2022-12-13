В Ленобласти ветеринары льготно стерилизовали почти 2 тыс. животных

Подобную акцию специалисты проводят для уменьшения популяции бездомный животных.

Ветеринары Ленинградской области в 2022 году стерилизовали почти 2000 животных —1754 кошек и 237 собак. Об этом рассказали 10 января в пресс-службе ветеринарного управления.

Подобную акцию специалисты проводят для уменьшения популяции бездомный животных. Главная её цель — донести до людей, что кастрация и стерилизация — самый эффективный способ.

Ранее для жителей Ленобласти открыто более 46 тыс. востребованных вакансий. Рабочие места предлагаются в каждом районе 47-ого региона.

Фото: Piter.tv

