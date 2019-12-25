В Ленобласти вакцинация от гриппа набирает темп

Прививку от гриппа уже сделали 157 604 жителя региона.

Вакцинация от гриппа в Ленобласти начинает набирать обороты. Она началась 12 сентября и продолжится до 1 декабря. На сегодня в регион поставлено 374 160 доз препаратов "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп". Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Прививку от гриппа уже сделали 157 604 жителя региона. Вакцинация проводится в тех же пунктах, где делают прививку от коронавируса – в регионе работает 111 пунктов.

Также есть возможность сделать вакцину от пневмококковой инфекции. Данная прививка актуальная для людей с хроническими заболеваниями и старше 60 лет.

Рекомендуется именно совместная вакцинация от пневмококка и гриппа ― научно доказано, что при совмещении препаратов их эффективность особенно высока. Сергей Вылегжанин, глава Комздрава Ленобласти

Вакцинация от пневмококковой инфекции проводится единожды, а от гриппа необходимо повторять каждую осень. Между прививками от коронавируса и от гриппа должно пройти не менее 30 дней.

Поликлиника в Советском Выборгского района приглашает на вакцинацию от гриппа и коронавируса.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области