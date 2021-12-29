В Ленобласти вакцина от ковида для подростков может появиться к концу января

Вакциной "Спутник М" могут прививаться дети от 12 до 17 лет.

Стало известно, что в больницах Ленинградской области вакцины от коронавирусной инфекции для подростков могут появиться к концу января. Об этом сообщает издание Online47 со ссылкой на областной комитет по здравоохранению.

Так, вакциной "Спутник М" могут прививаться дети от 12 до 17 лет. Она поступит в регион в ближайшие недели, однако когда точно будут прививать несовершеннолетних неизвестно.

Напомним, в петербургских больницах лежат чуть более 5700 больных с COVID-19. В настоящее время в городе свободно 47% инфекционных коек для больных коронавирусом. За сутки в стационары поступили 263 петербуржца, а выписался 67 человек, 611 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 354 человека.

Ранее детскую вакцину от коронавируса могут привезти в Петербург в течение недели. Вакцина является двухкомпонентной.

Фото: Piter.tv