В петербургских больницах лежат чуть более 5700 больных с COVID-19

В городе свободно 47% инфекционных коек для больных коронавирусом.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 11 января. Согласно документу, в петербургских больницах находятся 5791 человек.

В настоящее время в городе свободно 47% инфекционных коек для больных коронавирусом. За сутки в стационары поступили 263 петербуржца, а выписался 67 человек, 611 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 354 человека. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 184 человека, в "Заре" – 302 пациента, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 18 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 21 065 человек.

В Петербурге, по сравнению со вчерашним днем, увеличилось суточное число заболевших коронавирусом. За сутки ковидом заболели 1512 горожан (накануне – 1419 человек), выздоровели 2 576 человек и 66 человек не победили вирус.

Фото: Piter.TV