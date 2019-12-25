В Ленобласти в воскресенье ожидается дождь и +15 градусов

Ночью некоторые районы окутает туман.

В воскресенье, 11 октября, в Ленобласти ожидается небольшой и местами умеренный дождь. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью существенных осадков не будет, облачность сохранится. Кроме того, в ночные часы область в отдельных районах покроет туман, а температура воздуха составит +3...+8 градусов. Днем воздух прогреется до +10...+15 градусов, почти по всей области пройдут дожи. Небольшой ветер подует с юга и юго-востока, атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы писали, что на территории Петербурга и Ленобласти появится геологический парк "Ингерманландия".

Фото: pixabay; пресс-служба ГУ МЧС