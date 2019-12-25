На территории Петербурга и Ленобласти появится геологический парк "Ингерманландия"

Концепция пространства уже разработана.

Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени Карпинского предложил создать на территории Петербурга и Ленобласти первый геопарк. Как сообщил ТАСС со ссылкой на гендиректора института Олега Петрова, парк будет называться "Ингерманландия".

"Ингерманландия" станет уже пятым в России геологическим парком, соединяющим задачи экотуризма, охраны природного наследия и научных исследований. Отмечается, что основой объекта станет уникальный Балтийско-Ладожский глинт или уступ возрастом 11 тысяч лет, который в 2018 году вошел в перечень из 203 уникальных геологических памятников России. Кроме того, за два года до этого общее собрание Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО решило создать отечественный Комитет международной программы по геонаукам и геопаркам.

Туристам в будущем парке могут быть интересны крепости Ям, Копорье и Староладожская, а также Пулковская обсерватория. Концепция парка уже разработана, маршруты и путеводители и карта также практически готовы.

Ранее мы писали, что реализацию проекта парка "Тучков буян" могут отложить на год.

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