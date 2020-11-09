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В Ленобласти в воскресенье местами пройдут дожди с мокрым снегом
Сегодня, 22:57
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В Ленобласти в воскресенье местами пройдут дожди с мокрым снегом

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Местами пройдут дожди с мокрым снегом.

В воскресенье, 17 октября, в большинстве районах Ленинградской области пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ночь на воскресенье будет облачная с прояснениями погода, днем ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди с мокрым снегом. В ночные часы температура воздуха опустится до  +2...+7  градусов. Днем столбики термометров покажут до +4...+9 градусов тепла. 

В Ленобласти будет ветрено. Подует юго-западный, западный ветер. Его скорость составит 7-12 метров в секунду, а в прибрежных районах его скорость достигнет 15 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет слабо повышаться. 

Ранее в Петербурге воскресенье будет ветреным и дождливым.

Фото: Piter.tv

Теги: дождь, ленобласть, мокрый мнег, погода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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