В Ленобласти в воскресенье местами пройдут дожди с мокрым снегом

Местами пройдут дожди с мокрым снегом.

В воскресенье, 17 октября, в большинстве районах Ленинградской области пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ночь на воскресенье будет облачная с прояснениями погода, днем ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди с мокрым снегом. В ночные часы температура воздуха опустится до +2...+7 градусов. Днем столбики термометров покажут до +4...+9 градусов тепла.

В Ленобласти будет ветрено. Подует юго-западный, западный ветер. Его скорость составит 7-12 метров в секунду, а в прибрежных районах его скорость достигнет 15 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет слабо повышаться.

Ранее в Петербурге воскресенье будет ветреным и дождливым.

Фото: Piter.tv