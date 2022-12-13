В Ленобласти в тройку лидеров по девелопменту вошел Холдинг "Евроинвест"

я. На начало декабря прошлого года она смогла нарастить продажи до 1487 лотов в год.

В Ленобласти девелоперы смогли подняться выше на рынке в 2022 году. Одним из лидеров по количеству проданных квартир и росту выручки стал застройщик "Евроинвест Девелопмент". Об этом свидетельствуют данные аналитиков Dataflat.Ru.

Компания вошла в тройку лидеров на рынке в Ленобласти по количеству проданного жилья. На начало декабря прошлого года она смогла нарастить продажи до 1487 лотов в год. Выручка также увеличилась до 9,37 миллиарда рублей с 7,14 миллиарда рублей.

Ранее недвижимость Петербурга продолжит дешеветь в 2023 году. При этом в приоритетных районах стоимость квартир будет дорожать.

Фото: Piter.tv