  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Недвижимость Петербурга продолжит дешеветь в 2023 году
Сегодня, 22:25
96
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Недвижимость Петербурга продолжит дешеветь в 2023 году

0 0

При этом в приоритетных районах стоимость квартир будет дорожать.

В 2023 году аналитики прогнозируют спад стоимости квадратного метра жилья. В первом полугодии на такие меры решается 4-15% застройщиков. Об этом пишет "Peterburg2"

При этом в приоритетных районах стоимость квартир будет дорожать. Но застройщики готовы идти на уступки, но в целом россияне и петербуржцы уже не слишком заинтересованы в покупке жилья – количество сделок постоянно сокращается.

Ранее петербургский суд отклонил иск из-за неработающего Apple Pay. Истец добивался выплаты в 300 тыс. рублей за нарушение прав потребителей и моральный вред из-за отключения Apple Pay в России.

Фото: Piter.tv
 

Теги: недвижимость, стоимость, цена
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии