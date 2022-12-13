Петербургский суд отклонил иск из-за неработающего Apple Pay

Истец добивался выплаты в 300 тыс. рублей за нарушение прав потребителей и моральный вред из-за отключения Apple Pay в России.

Петроградский суд Петербурга рассмотрел иск жителя Антона Лебедева к ООО "Эппл Рус" и Apple Distribution International Limited. Об этом 9 января рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Истец добивался выплаты в 300 тыс. рублей за нарушение прав потребителей и моральный вред из-за отключения Apple Pay в России. Лебедев заявил, что техника Apple перестала поддерживать Apple Pay, из-з чего частично утратила функциональность. Это ущемило права истца как потребителя.

В своем возражении "Эппл Рус" указало на то, что выступает в роли импортера и потому не может рассматриваться в качестве надлежащего ответчика по иску. Суд отказал Лебедеву в удовлетворении его требований.

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Фото: Piter.tv

