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Петербургский суд отклонил иск из-за неработающего Apple Pay
Сегодня, 20:36
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Петербургский суд отклонил иск из-за неработающего Apple Pay

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Истец добивался выплаты в 300 тыс. рублей за нарушение прав потребителей и моральный вред из-за отключения Apple Pay в России.

Петроградский суд Петербурга рассмотрел иск жителя Антона Лебедева к ООО "Эппл Рус" и Apple Distribution International Limited. Об этом 9 января рассказали в объединенной пресс-службе судов города. 

Истец добивался выплаты в 300 тыс. рублей за нарушение прав потребителей и моральный вред из-за отключения Apple Pay в России. Лебедев заявил, что техника Apple перестала поддерживать Apple Pay, из-з чего частично утратила функциональность. Это ущемило права истца как потребителя. 

В своем возражении "Эппл Рус" указало на то, что выступает в роли импортера и потому не может рассматриваться в качестве надлежащего ответчика по иску. Суд отказал Лебедеву в удовлетворении его требований.

Ранее депутатов Вишневского и Резника будут судить за дискредитацию ВС РФ. Даты заседаний еще не назначили. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: иск, суд, эппл
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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