В Ленобласти в среду объявлено штормовое предупреждение

В ближайшие часы ветер усилится до 15-17 м/с.

Жителей Ленобласти предупредили об усилении западного и юго-западного ветра 8 сентября. Начиная с 11-14 часов, порывы достигнут 15-17 м/с. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на синоптиков.

Из-за сложившейся метеорологической ситуации повышается вероятность ДТП и авиапроисшествий. Спасатели призывают людей не разводить костры и отложить на другое время походы в лес и выход на воду. Рекомендуется убрать со двора и с балкона все хозяйственные вещи. На улице следует обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, а также избегать деревьев и не парковать под ними машины.

Ранее мы писали, что Петербург стал лидером по числу ДТП с детьми на электросамокатах в 2021 году.

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