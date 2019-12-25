В Ленобласти в понедельник ожидаются мокрый снег и +6 градусов

Гололедица на дорогах региона возможна ночью и утром.

Опубликован прогноз погоды в Ленинградской области на предстоящий понедельник. Информацией поделились в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные синоптиков из ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Так, 23 ноября в Ленобласти ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Небольшой дождь прогнозируется в большинстве районов 78 региона, местами он пройдет с мокрым снегом. Ветер примет юго-западное и западное направления, будет дуть со скоростью в 7-12 метров в секунду. Ночная температура воздуха составит 1...+4 градуса, а днем потеплеет до +1...+6 градусов. Гололедица на дорогах региона возможна ночью и утром. Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее мы представляли прогноз погоды на 23 ноября в Санкт-Петербурге.

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