В начале недели Петербург ждёт мокрый снег

Атмосферное давление будет мало меняться.

Стало известно, какая погода ждет жителей Петербурга в начале предстоящей недели. Информацией поделились в пресс-службе ГУ МЧС по городу со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в предстоящий понедельник, 23 ноября, в Петербурге ожидается облачная погода, днем с прояснениями. В течение дня возможен небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер примет юго-западное, западное направления и будет дуть со скоростью в 7-12 метров в секунду. Ночная температура воздуха составит 2-4 градуса тепла, а днем – 4-5 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге заметили снегирей: снимками пернатых поделились в соцсетях.

Фото: Piter.tv