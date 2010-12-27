В Ленобласти в огне погиб трехлетний мальчик, его сестра – в больнице

Дети остались дома одни, в то время как их бабушка ушла в магазин за продуктами.

В Ленинградской области при пожаре отравились угарным газом два ребенка, одного из них спасти не удалось. Об этом сообщают в сетевом издании "Форпост".

Несчастье произошло в минувшее воскресенье, 10 февраля, в одном из многоквартирных домов города Луги.

Бабушка оставила детей одних, уйдя в магазин. Младший из дошколят захотел поесть и взял спички, чтобы подогреть еды. После этого и произошёл пожар.

Оказавшиеся на месте пожарные службы вытащили из горящего здания двух детей - брата и сестру. Их в срочном порядке госпитализировали.

Несовершеннолетних (трех и пяти лет) с признаками отравления продуктами горения доставили в реанимацию Лужской районной больницы. Где, несмотря на старания врачей, пострадавший мальчик скончался. Его пятилетняя сестра уже пришла в себя.

В настоящее время по данному факту ведется расследование.

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Источник: сетевое издание "Форпост"