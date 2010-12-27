У супруги жителя Киришей угнали кроссовер за 3 млн рублей

Пропажу машины со стоянки на улице строителей в городе Киришах заметил бдительный муж - машина принадлежит его супруге.

В Ленинградской области была угнана машина, стоимость которой оценивается в 3 миллиона рублей. Об угоне автомобиля марки "KIA Sorento" правоохранительным органам региона стало известно сегодня утром, 11 февраля, сообщает сетевое издание "Gazeta.SPb".

Пропажу машины со стоянки на улице строителей в городе Киришах заметил бдительный муж - машина принадлежит его супруге. В настоящее время по данному факту ведется расследование.

Даже подержанную KIA Sorento можно продать за сумму до 1,5 млн рублей, по данным сайта "Авито". В 2016 году в Петербурге такую иномарку угоняли редко — из примерно 3,3 тысяч зарегистрированных автомобилей угнали 33, по данным в сети.

Источник: сетевое издание "Gazeta.SPb"