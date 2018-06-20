В Киришах годовалая девочка скончалась от ветряной оспы

Известно также, что малышка имела врожденную болезнь - синдром Ретта, при этом находясь под постоянным наблюдением врачей.

В минувшую среду, 27 марта, в городе Кириши Ленинградской области обнаружили умершую годовалую девочку. Тело ребенка было найдено в квартире. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Годовалая девочка с умственной отсталостью и ветряной оспой умерла в Киришском районе Ленинградской области. 27 марта 2019 года, в 7.10, в городе Кириши, в своей квартире в доме № 38 по улице Строителей нашли тело малышки 2017 года рождения. При внешнем осмотре признаков насильственной смерти на зафиксировано.

Известно также, что малышка имела врожденную болезнь - синдром Ретта, при этом находясь под постоянным наблюдением врачей.

С 4 февраля 2019 года ребенок состоял на амбулаторном лечении (ветряная оспа). Останки направлены в морг для установления причины смерти. Семья благополучная, на учете в правоохранительных органах не состоит.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"