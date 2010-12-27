В Киришах преступники украли спрятанный снегоход

Кража заняла у грабителей около 24 часов.

В городе Кириши Ленобласти неизвестные украли снегоход. Об этом сообщают в сетевом издании "Gazeta.SPb".

Инцидент случился в минувшую субботу, 23 февраля. Кража заняла у преступников примерно 24 часа. А общая стоимость украденного оценивается в семьсот тысяч рублей.

Отличительной чертой хищения стало то, что снегоход был спрятан от окружающих – он был спрятан под пластиковым коробом. Техника была прикреплена к автоприцепу и находилась на стоянке около молодежного клуба "Радуга" на Молодежном бульваре.

Источник: сетевое издание "Gazeta.SPb"