В Киришах внук избил 80-летнюю бабушку из-за денег

В настоящее время задержанный пребывает в отделении полиции.

В городе Кириши Ленинградской области двадцати восьмилетний жители изувечил свою восьмидесяти летнюю бабушку, вымогая у нее денежные сбережения. Преступник был пойман сотрудниками Росгвардии, сообщает сетевое издание "Мойка78".

Известно, что старушка отказалась отдавать ему свои накопления, оказав преступнику отпор. Росгвардейцев вызвали обеспокоенные шумом соседи.

Произошло это 24 февраля около 10:00 в квартире дома 38 по проспекту Ленина в Киришах. Соседи услышали крики и позвонили в правоохранительные органы. На место выехал наряд вневедомственной охраны и полицейский участковый, которые задержали 28-летнего мужчину, который избивал 80-летнюю бабушку.

В настоящее время задержанный пребывает в отделении полиции. Ведется расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: сетевое издание "Мойка78"