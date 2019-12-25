В Ленобласти в новогоднюю ночь ограничат работу ресторанов и кафе

Кафе и рестораны в местах временного пребывания и проживания людей будут работать в новогоднюю ночь до 2 часов ночи.

В Ленобласти введут ограничения на работу ресторанов и кафе в новогоднюю ночь. Об этом заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По словам Дрозденко, в местах временного пребывания и проживания людей кафе и рестораны будут работать в новогоднюю ночь до 2 часов ночи. Остальной общепит Ленобласти будет работать только до 23 часов 31 декабря.

Также в Ленобласти намерены закрыть фудкорты в торговых центрах на период с 1 по 5 января.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга рассказали о причинах новогодних запретов.

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