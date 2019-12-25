В Ленобласти в мае 2022 года будут принимать карту "Тройка"

В общественном транспорте Ленобласти заработает карта "Тройка". Об этом РИА Новости рассказал губернатор 47 региона Александр Дрозденко.
На данный момент в некоторых автобусах и в электричках проезд можно оплатить картой "Подорожник", который используется на территории Петербурга.
Власти Ленобласти заинтересованы во внедрении "Тройки", так как она принимается в Москве, Подмосковье, Тверской и Калужской областях.
Поэтому мы решили, что все-таки пойдем на более современную систему учета.
Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти
Внедрение системы оплаты запланировано на апрель-май 2022 года.
В сентябре пересадки на наземном общественном транспорте в Москве стали бесплатными.
Фото: mosmetro.ru
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