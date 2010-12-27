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В Ленобласти в доме 44-летнего мужчины нашли целый арсенал оружия
Сегодня, 19:36
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IRINA_CHALKINA
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В Ленобласти в доме 44-летнего мужчины нашли целый арсенал оружия

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Оружие может принадлежать банде Леонида Колесникова, которая похищала людей в Санкт-Петербурге.

В среду, 15 августа, в Ленобласти обнаружили целый арсенал оружия. Об этом стало известно из Twitter Следственного комитета.

Оружие обнаружили во время обысков в доме 44-летнего мужчины. 

Обнаруженный в Ленобласти арсенал может принадлежать банде Леонида Колесникова, похищавшей людей в Санкт-Петербурге

полагают в СК

Во время операции были изъяты 14 взрывных устройств, 10 гранат, 2 винтовки, 7 тысяч патронов, 140 детонаторов, а также 14 снарядами боеприпас предназначенный для стрельбы из гранатомёта.

На месте работают взрывотехники.

Напомним, что ОПГ под руководством Колесникова активно действовала на территории Петербурга и Ленобласти с 2010 по 2017 год. По данным СКР, участники банды совершали вооруженные нападения, занимались вымогательством, и даже похищали людей.

Ранее мы сообющали о том, что в Ленинградской области у преступной группировки изъяли арсенал оружия.

Фото: Следственный Комитет/Twitter

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Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости СПб

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