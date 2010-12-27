В Ленинградской области незаконно хранили боеприпасы и оружие времен войны

Также, у одного из задержанных нашли 0,82 грамма психотропного вещества «амфетамин».

В Ленинградской области задержали двух граждан, которые хранили у себя оружие и боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В рамках расследования уголовного дела, были задержаны двое мужчин, в возрасте 41 и 32 лет. У них нашли оружие, которое пригодно для стрельбы, слесарные и токорные инструменты, используемые для изготовления оружия. Также, у одного из задержанных нашли 0,82 грамма психотропного вещества "амфетамин".

Оба мужчин сейчас находятся под подпиской о невыезде.

Ранее мы сообщали, что житель Ленобласти хранил дома целый арсенал времен войны.

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