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Женщина-бизнесмен из Колпина собиралась реализовать 700 литров алкоголя без лицензии
Сегодня, 15:49
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lesjasap
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Женщина-бизнесмен из Колпина собиралась реализовать 700 литров алкоголя без лицензии

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В Колпинском районе полиция накрыла склад с 700-ми литрами нелицензионного алкоголя.

Предпринимательница из Колпина хранила на собственном складе более 700 литров незаконной алкогольной продукции. Спиртное находилось в производственном помещении по улице Индустриализации в Колпине. На продажу данного вида товара у бизнесмена не было лицензии.

Нелегальный алкоголь был спрятан в четырех ангарах за огороженной территорией. Также женщина занималась реализацией энергетических напитков без необходимой документации. В общем количестве оперативники изъяли 42 наименования спиртосодержащей продукции рыночной стоимостью в 200 тысяч рублей.

Теперь в отношении правонарушительницы возбудят уголовное дело за хранение алкогольной продукции без разрешающей документации. 
 

Теги: алкоголь , ангар , бизнес , колпино , незаконное хранение , склад
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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