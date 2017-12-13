Женщина-бизнесмен из Колпина собиралась реализовать 700 литров алкоголя без лицензии

В Колпинском районе полиция накрыла склад с 700-ми литрами нелицензионного алкоголя.

Предпринимательница из Колпина хранила на собственном складе более 700 литров незаконной алкогольной продукции. Спиртное находилось в производственном помещении по улице Индустриализации в Колпине. На продажу данного вида товара у бизнесмена не было лицензии.

Нелегальный алкоголь был спрятан в четырех ангарах за огороженной территорией. Также женщина занималась реализацией энергетических напитков без необходимой документации. В общем количестве оперативники изъяли 42 наименования спиртосодержащей продукции рыночной стоимостью в 200 тысяч рублей.

Теперь в отношении правонарушительницы возбудят уголовное дело за хранение алкогольной продукции без разрешающей документации.

