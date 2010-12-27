Житель Ленобласти хранил дома целый арсенал времен войны

Оружие проходит проверку у экспертов.

Накануне, 11 аувгуста, полиция Санкт-Петербурга изъяла у жителя Тосненского района целый склад боеприпасов, предположительно, времен Второй Мировой Войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сотрудниками правоохранительных органов были изъяты ружье, карабин, а также боеприпасы различного калибра.

Конфискованные вещи отправили на экспертизу. После прохождения проверки у специалистов будет принято процессуальное решение.

Ранее, сотрудники полиции изъяли у жетелия Колпино оружие и боеприпасы пригодные к использованию. По данному факту может быть возбуждено уголовное дело.