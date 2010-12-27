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Житель Колпино нашел в лесу обрез с патронами
Сегодня, 10:28
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alexandra08
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Житель Колпино нашел в лесу обрез с патронами

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В квартире у мужчины нашли несколько пистолетов и около 50 патронов.

У жителя Колпино изъяли оружие и боеприпасы. Об этом сообщает канал "Санкт-Петербург".

Несколько дней назад мужчина обратился в полицию и рассказал, что нашел в лесополосе у Ижорского моста  охотничье ружье и 37 патронов. Однако правоохранители не поверили рассказу неизвестного и решили наведаться к нему домой. В квартире у мужчины они нашли несколько пистолетов и около 50 патронов.

Прибывшими сотрудниками полиции в квартире указанного гражданина было обнаружено и изъято: предметы похожие на пистолеты, около 50 патронов и порох в нескольких емкостях.

Пресс-служба регионального главка МВД.

Правоохранители задержали мужчину, а оружие и боеприпасы направили на экспертизу. Специалисты установили, что все оружие было пригодно к использованию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV писал о том, что в Пулково в посылке нашли боеприпасы.

Фото: pixabay.com

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Категории: Новости СПб Лента новостей

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