Житель Колпино нашел в лесу обрез с патронами

В квартире у мужчины нашли несколько пистолетов и около 50 патронов.

У жителя Колпино изъяли оружие и боеприпасы. Об этом сообщает канал "Санкт-Петербург".

Несколько дней назад мужчина обратился в полицию и рассказал, что нашел в лесополосе у Ижорского моста охотничье ружье и 37 патронов. Однако правоохранители не поверили рассказу неизвестного и решили наведаться к нему домой. В квартире у мужчины они нашли несколько пистолетов и около 50 патронов.

Прибывшими сотрудниками полиции в квартире указанного гражданина было обнаружено и изъято: предметы похожие на пистолеты, около 50 патронов и порох в нескольких емкостях. Пресс-служба регионального главка МВД.

Правоохранители задержали мужчину, а оружие и боеприпасы направили на экспертизу. Специалисты установили, что все оружие было пригодно к использованию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV писал о том, что в Пулково в посылке нашли боеприпасы.

Фото: pixabay.com