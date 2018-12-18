В Петербурге задержали организатора канала нелегальной миграции

Сейчас полицейские устанавливают остальных причастных к делу о незаконной легализации мигрантов.

В понедельник, 5 октября, стало известно о том, что в Петербурге взяли под арест организатора канала нелегальной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Так, накануне Смольнинский районный суд города арестовал 49-летнего Хожикурбона. Мужчину подозревают в незаконной деятельности по легализации мигрантов. Также полицейские задержали его сообщницу 35-летнюю Дилнозу.

Правоохранители полагают, что мужчина и женщина поставили на миграционный учет более 1 тысячи мигрантов. Выгода составила свыше 50 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали о том, что на Пулковском шоссе в ходе конфликта петербуржцу выстрелили в спину.

Фото:Piter.TV