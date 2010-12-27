В Пулково в посылке нашли боеприпасы

В петербургском аэропорту из посылки изъяли четыре патрона от немецкой пушки.

В Пулково сотрудники правоохранительных органов перехватили бандероль с крупнокалиберными патронами. Об этом 6 августа сообщает канал "78".

Во время досмотра посылок сотрудники авиабезопасности обнаружили в одной из бандеролей подозрительные предметы. Погрузку остановили, а в Пулково вызвали взрывотехников с собакой. После проверки из посылки изъяли четыре боеприпаса, похожие на 30-мм патроны от немецкой пушки. Отметим, что посылку с патронами могли отправить в Париж.

Ранее Piter.TV писал о том, что рейс из Калининграда в Петербург задержали на три часа из-за мертвой птицы.

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