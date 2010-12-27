Рейс из Калининграда в СПб задержали на три часа из-за мертвой птицы

Причиной непредвиденной ситуации стала найденная в двигателе птица.

Пассажиры вечернего рейса, отправлявшегося из Калининграда в Петербург рассказали о трехчасовой задержке. По сведениям от пресс-службы аэропорта "Храброво", самолет смог подняться в воздух только в половину десятого вечера 5 августа, хотя ранее время на табло ознаменовало вылет в 18.15.

Отметим, что перелет выполнялся авиакомпанией "Победа". По информации от свидетелей событий, причиной серьезной задержки стала птица, оказавшаяся в двигателе воздушного средства. В "Пулково" рейс прибыл в 23 часа.

Фото: Piter.tv