Общая сумма нелегального товара составила около 800 тысяч рублей.

Жителя Забайкалья уличили в незаконном хранении порядка 11 тонн спиртосодержащей жидкости. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, мужчина хранил свыше тысячи десятилитровых пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью в гараже на территории одного из кафе. Документов о происхождении данной продукции у мужчины также не было. Общая сумма нелегального товара составила около 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали одного из участников масштабного мошенничества на 6 млн рублей.

Видео: УМВД России по Забайкальскому краю.