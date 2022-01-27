Жителя Забайкалья уличили в незаконном хранении порядка 11 тонн спиртосодержащей жидкости. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данным следствия, мужчина хранил свыше тысячи десятилитровых пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью в гараже на территории одного из кафе. Документов о происхождении данной продукции у мужчины также не было. Общая сумма нелегального товара составила около 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Москве задержали одного из участников масштабного мошенничества на 6 млн рублей.
Видео: УМВД России по Забайкальскому краю.
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