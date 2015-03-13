Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В Москве задержали одного из участников масштабного мошенничества на 6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 72-летней москвичке неоднократно звонили мнимые сотрудники различных государственных структур, которые сообщали, что по банковскому счету женщины якобы проводятся подозрительные операции. Ее убедили обналичить все денежные средства и вместе с хранившимися дома деньгами передать их курьеру, чтобы тот поместил их на "безопасный счет".

Сыщики вышли на след одного из курьеров, которым оказался 19-летний молодой человек. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее мы сообщали, что в Нарьян-Маре пресекли незаконную перевозку свыше 600 кг рыбы.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА