В Ленобласти в 2022 году появятся 10 новых экомаршрутов

На данный момент в регионе уже обустроено 33 экологических маршрута.

В Ленобласти до конца 2022 года будет создано 10 новых экологических маршрутов. В общей сложности в регионе будут действовать 43 экотропы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Губернатор Александр Дрозденко на заседании общественного экологического совета дал поручение при организации экомаршрутов в обязательном порядке создавать инфраструктуру (парковки, сбор и вывоз мусора).

На данный момент в регионе уже обустроено 33 экологических маршрута, из них 30 троп проходят по особо охраняемым территориям.

В конце прошлого года Александр Дрозденко показал фотографии новой экотропы в Кингисеппском районе.

Фото: правительство Ленобласти