В этом году в Ленобласти благоустроят 90 общественных пространств

Все муниципальные контракты на благоустройство планируется заключить до середины весны.

В 2022 году в Ленобласти преобразятся 33 дворовых и 90 общественных территории. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Как рассказал зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский, более 1,6 миллиардов рублей будет выделено на реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Также он уточнил, что все муниципальные контракты на благоустройство планируется заключить до середины весны.

Крупные проекты реализуют в Луге, Светогорске, Лодейном Поле, Тихвине и Коммунаре. Кроме того подрядчикам предстоит завершить благоустройство в Ивангороде, Киришах и Гатчине.

Ранее губернатор Ленобласти поручил улучшить работу Фонда капремонта.

Фото: пресс-служба правительства региона