Губернатор Ленобласти поручил улучшить работу Фонда капремонта

В этом году власти региона планируют реализовать все планы краткосрочной программы капремонта 2020-2022 года.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил заместителю председателя правительства по строительству и ЖКХ Евгению Барановскому оптимизировать работу Фонда капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как заявил Дрозденко, в этом году власти региона планируют реализовать все планы краткосрочной программы капремонта 2020-2022 года. "Изменения коснутся сроков заключения контрактов, санкций к недобросовестным производителям работ и контроля за качеством".

В ближайшее время власти области должны заключить контракты с подрядчиком, которому предстоит капитально отремонтировать жилые дома. По словам Дрозденко, если в течение двух недель организация не начинает работы – договор нужно расторгать. Председатель комитета по ЖКХ области Александр Тимков пояснил, что до 1 апреля все договоры будут заключены.

В этом году планируется заменить 60 лифтов в 34 домах – 25 из них уже заменили и ввели в эксплуатацию. Также до 15 августа необходимо завершить работы по системам отопления, чтобы дома вовремя вошли в отопительный сезон. И необходимо обследовать старые дома, чтобы при необходимости включить их в программу расселения аварийного жилья.

В Петербурге в этом году капитально отремонтируют 1999 жилых домов. На эти цели будет потрачено 19,7 млрд рублей, из них 3 млрд рублей из городского бюджета.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти