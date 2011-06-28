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В Ленобласти ужесточили требования к организации ярмарок после жалоб жителей
Сегодня, 20:45
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В Ленобласти ужесточили требования к организации ярмарок после жалоб жителей

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Теперь за торговлю в неположенных местах граждане заплатят штраф пять тысяч рублей, должностные лица и ИП — 20 тысяч, а юридические — 40 тысяч рублей.

Депутаты пошли на встречу местным жителям и решили ужесточить требования к организации ярмарок. В летнее время стихийные ярмарки часто возникают в неподходящих местах. 

Как рассказали в пресс-службе ЗакСа Ленобласти, теперь за торговлю в неположенных местах граждане заплатят штраф пять тысяч рублей, должностные лица и ИП — 20 тысяч, а юридические — 40 тысяч рублей. Кроме этого, предприниматели без образования юридического лица теперь тоже будут нести административную ответственность. 

Ранее мы писали, что пространство с ресторанами и амфитеатром откроют на Конюшенной площади. Осенью и зимой мероприятия будут проходить в помещениях бывших конюшен.

Фото: pexels
 

Теги: закс леонбласти, требования, уличная торговля, ярмарки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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