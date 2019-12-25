В Ленобласти увеличился экспорт продукции АПК

Среди наиболее популярных поставок - мясо птицы, кофе и чай.

Экспорт агропромышленного комплекса Ленобласти увеличился на 28%. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

С начала 2020 года на 35% возросло количество экспортируемого мяса птицы, и на 10% - чая и кофе. Таким образом, уже выполнено 85% плана на 12 месяцев.

Добавим, что предприятия АПК планируют совершить поставки за границу на общую сумму в 240 миллионов долларов США.

Ранее мы рассказали о том, что власти Петербурга и Ленобласти вместе будут учитывать стаж ветеранов труда.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области