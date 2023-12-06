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В Ленобласти с 1 января 2025 года будет увеличен прожиточный минимум
Сегодня, 11:54
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти с 1 января 2025 года будет увеличен прожиточный минимум

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Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года и действует по 31 декабря 2025 года.

Постановлением Правительства Ленобласти установлена величина прожиточного минимума – на душу населения, а также по основным социально-демографическим группам в Ленинградской области на 2025 год. Об этом рассказали в администрации 47 региона.

С 1 января 2025 года величина прожиточного минимума в Ленинградской области:
 
– на душу населения – 18 974 рублей,
– для трудоспособного населения – 20 682 рублей,
– пенсионеров – 16 318 рублей,
– детей – 18 405 рублей.

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года и действует по 31 декабря 2025 года.

Прожиточный минимум в Петербурге намерены увеличить на 3 тысячи рублей в 2025 году.

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Фото: администрация Ленобласти

Теги: прожиточный минимум
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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