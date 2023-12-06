В Ленобласти с 1 января 2025 года будет увеличен прожиточный минимум

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года и действует по 31 декабря 2025 года.

Постановлением Правительства Ленобласти установлена величина прожиточного минимума – на душу населения, а также по основным социально-демографическим группам в Ленинградской области на 2025 год. Об этом рассказали в администрации 47 региона.

С 1 января 2025 года величина прожиточного минимума в Ленинградской области:



– на душу населения – 18 974 рублей,

– для трудоспособного населения – 20 682 рублей,

– пенсионеров – 16 318 рублей,

– детей – 18 405 рублей.



Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года и действует по 31 декабря 2025 года.

Прожиточный минимум в Петербурге намерены увеличить на 3 тысячи рублей в 2025 году.

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Фото: администрация Ленобласти