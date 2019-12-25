В Ленобласти к 2023 году планируется обрабатывать 75% мусора

К 2024 году этот показатель должен увеличиться до 80%.

В Ленобласти утверждена новая территориальная схема по обращению с отходами. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

В обновленной редакции схемы актуализированы места накопления ТКО, указаны сроки вывода из эксплуатации объектов размещения ТКО, мощности которых близки к исчерпанию. Также представлены целевые показатели по утилизации и обработке отходов.

Предполагается, что к 2023 году доля отходов, направляемых на обработку, увеличится с 59,5% до 75%, а к 2024 году – до 80%.

Обновленная территориальная схема обращения с отходами в регионе была утверждена после общественных слушаний, которые проходили со 2 ноября по 16 декабря.

Ранее стал известен проектировщик пяти мусороперерабатывающих заводов Петербурга.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области