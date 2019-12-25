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В Ленобласти к 2023 году планируется обрабатывать 75% мусора
Сегодня, 8:10
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти к 2023 году планируется обрабатывать 75% мусора

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К 2024 году этот показатель должен увеличиться до 80%.

В Ленобласти утверждена новая территориальная схема по обращению с отходами. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

В обновленной редакции схемы актуализированы места накопления ТКО,  указаны сроки вывода из эксплуатации объектов размещения  ТКО, мощности которых близки к исчерпанию. Также представлены целевые показатели по утилизации и обработке отходов. 

Предполагается, что к 2023 году доля отходов, направляемых на обработку, увеличится с 59,5% до 75%, а к 2024 году – до 80%.

Обновленная территориальная схема обращения с отходами в регионе была утверждена после общественных слушаний, которые проходили со 2 ноября по 16 декабря.

Ранее стал известен проектировщик пяти мусороперерабатывающих заводов Петербурга.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Теги: отходы, тко
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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