В Ленобласти усиливается противопожарный режим на стройках

Во вторник, 12 мая, Александр Дрозденко направил поручение зампреду Правительства Ленинградской области Михаилу Москвину разослать уведомления об обеспечении пожарной безопасности на крупных строительных объектах. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Прежде всего нововведение коснется объектов дорожной отрасли, ЖКХ, жилищного и промышленного строительства. Исполнение мер будет контролировать Госстройнадзор.
Решение об усилении пожарной безопасности принято губернатором в связи с несколькими случаями возгораний на соцобъектах страны и в лесах.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти разрешили работу торговых точек.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все