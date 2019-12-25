В Ленобласти разрешили работу торговых точек

Послабление коснулось даже "красной зоны".

Со вторника, 12 мая, в Ленинградской области начали работу торговые предприятия. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Во всех районах вне зависимости от эпидемической обстановки открываются магазины с непродовольственными товарами, рынки и ярмарки, торговые центры. На предприятиях сохранится "масочный" режим.

Также жители смогут снова пользоваться услугами стоматолога, работу возобновит детская вакцинация.

Ранее мы рассказали о том, что кафе и рестораны Ленобласти возобновили работу на уличных террасах.

Фото: Piter.TV