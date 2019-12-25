В Ленобласти разрешили работу торговых точек

Со вторника, 12 мая, в Ленинградской области начали работу торговые предприятия. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Во всех районах вне зависимости от эпидемической обстановки открываются магазины с непродовольственными товарами, рынки и ярмарки, торговые центры. На предприятиях сохранится "масочный" режим.
Также жители смогут снова пользоваться услугами стоматолога, работу возобновит детская вакцинация.
Ранее мы рассказали о том, что кафе и рестораны Ленобласти возобновили работу на уличных террасах.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Цифровая антенна позволит вам наслаждаться любимыми каналов эфирного цифрового телевидения. забыв о расходах. Вы платите только один раз – когда приобретаете саму антенну
Цифровая антенна как смотреть 300 каналов HD цифрового телевидения БЕСППЛАТНО
забыв о расходах. Вы платите только один раз – когда получишь антенну
вот почитайте как здесь --- https://myrouter.shop/tvantena/