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В Ленобласти разрешили работу торговых точек
Сегодня, 10:40
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lizapoluda

В Ленобласти разрешили работу торговых точек

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Послабление коснулось даже "красной зоны".

Со вторника, 12 мая, в Ленинградской области начали работу торговые предприятия. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Во всех районах вне зависимости от эпидемической обстановки открываются магазины с непродовольственными товарами, рынки и ярмарки, торговые центры. На предприятиях сохранится "масочный" режим. 

Также жители смогут снова пользоваться услугами стоматолога, работу возобновит детская вакцинация.

Ранее мы рассказали о том, что кафе и рестораны Ленобласти возобновили работу на уличных террасах.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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