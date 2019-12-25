Кафе и рестораны Ленобласти возобновили работу на уличных террасах

Со вторника, 12 мая, жители Ленинградской области могут посещать кафе и рестораны, но только на уличных террасах: обслуживание в закрытых поселениях по-прежнему не ведется. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Столики в заведениях расположены с учетом социальной дистанции. Кроме того, заполняемость террас не должна превышать 50% от всех мест.
Особые правила вводятся и для работников: так, посуду необходимо мыть при температуре 95 градусов в посудомоечной машине, либо использовать одноразовые приборы.
Ранее мы рассказали о том, что музеи и кинотеатры открываются в нескольких районах Ленобласти.
Фото: Pixabay
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