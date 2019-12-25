  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Кафе и рестораны Ленобласти возобновили работу на уличных террасах
Сегодня, 10:06
206
lizapoluda

Кафе и рестораны Ленобласти возобновили работу на уличных террасах

0 0

Посетителям необходимо соблюдать дистанцию.

Со вторника, 12 мая, жители Ленинградской области могут посещать кафе и рестораны, но только на уличных террасах: обслуживание в закрытых поселениях по-прежнему не ведется. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Столики в заведениях расположены с учетом социальной дистанции. Кроме того, заполняемость террас не должна превышать 50% от всех мест. 

Особые правила вводятся и для работников: так, посуду необходимо мыть при температуре 95 градусов в посудомоечной машине, либо использовать одноразовые приборы.

Ранее мы рассказали о том, что музеи и кинотеатры открываются в нескольких районах Ленобласти.

Фото: Pixabay 

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии