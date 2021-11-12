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В Ленобласти упростили оформление документов на заготовку дров
Сегодня, 13:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти упростили оформление документов на заготовку дров

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Данное постановление уже подписал губернатор Александр Дрозденко.

В Ленобласти упростили процедуру оформления документов на заготовку дров. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Древесину для собственных нужд разрешили выписывать во всех районных лесничествах. Данное постановление уже подписал губернатор Александр Дрозденко.

Ранее оформлением документов занимались только в комитете по природным ресурсам.

Также в Ленобласти разрешили проводить массовые мероприятия с числом участников до тысячи человек.

Фото: pexels

Теги: дрова, лесничество
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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