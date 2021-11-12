В Ленобласти упростили оформление документов на заготовку дров

Данное постановление уже подписал губернатор Александр Дрозденко.

В Ленобласти упростили процедуру оформления документов на заготовку дров. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Древесину для собственных нужд разрешили выписывать во всех районных лесничествах. Данное постановление уже подписал губернатор Александр Дрозденко.

Ранее оформлением документов занимались только в комитете по природным ресурсам.

Также в Ленобласти разрешили проводить массовые мероприятия с числом участников до тысячи человек.

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