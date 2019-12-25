В Ленобласти умерла восьмимесячная девочка

Причины и обстоятельства смерти ребенка устанавливаются

В субботу, 6 июня, стало известно, что полицейские устанавливают причину смерти восьмимесячной девочки, которая умерла во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что сообщение о смерти поступило 5 июня, около восьми вечера. Ребенок скончался в доме на территории садоводства "Грузино-1" под Куйвози. Визуально признаков насильственной смерти зафиксировано не было.

Причины и обстоятельства смерти девочки устанавливаются.

Ранее мы писали, что в детскую больницу в Петербурге привезли шестимесячного ребенка с проломленной головой.

Фото: Pixabay