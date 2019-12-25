Двое мужчин проникли в гостиницу на улице Ломоносова, чтобы поспать

В настоящее время сумма причиненного ущерба устанавливается.

В Центральном районе росгвардейцы задержали мужчин, которые проникли в гостиницу, расположенную на улице Ломоносова. В настоящее время сумма причиненного ущерба устанавливается.

Вечером 21 октября нетрезвые злоумышленники решили устроиться на ночлег в мини-отеле без оплаты. Они отогнули внешнюю решетку, разбили окно одного из номеров и залезли внутрь. Камеры видеонаблюдения среагировали на движение, и владелец гостиницы обратился к правоохранителям.

Наряд вневедомственной охраны поймал двоих преступников в возрасте 42 и 55 лет, их доставили в 28-й отдел полиции.

Ранее на Piter.TV: полиция задержала четверых участников разбойного нападения в Кудрово. В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти