В детскую больницу в Петербурге привезли шестимесячного ребенка с проломленной головой

Мальчик ударился головой о качели.

Вечером 3 июня в детскую больницу №5 имени Филатова экстренно госпитализировали шестимесячного мальчика. Как сообщили "Невские новости", ребенок пострадал во время прогулки под присмотром родителей.

На Красногородской улице мальчик ударился о качели. Медики диагностировали у пострадавшего перелом кости и ушиб мозга, ребенку оказывают помощь. По факту случившегося проводят проверку сотрудники отдела по делам несовершеннолетних местного МВД.

Ранее мы рассказывали, что в Малайзии маленькая девочка умерла от 65 укусов шершней.

Фото: Piter.TV