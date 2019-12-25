В детскую больницу в Петербурге привезли шестимесячного ребенка с проломленной головой

Вечером 3 июня в детскую больницу №5 имени Филатова экстренно госпитализировали шестимесячного мальчика. Как сообщили "Невские новости", ребенок пострадал во время прогулки под присмотром родителей.
На Красногородской улице мальчик ударился о качели. Медики диагностировали у пострадавшего перелом кости и ушиб мозга, ребенку оказывают помощь. По факту случившегося проводят проверку сотрудники отдела по делам несовершеннолетних местного МВД.
Ранее мы рассказывали, что в Малайзии маленькая девочка умерла от 65 укусов шершней.
Фото: Piter.TV
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