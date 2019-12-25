В Малайзии маленькая девочка умерла от 65 укусов шершней

Ребенок застрял в ограде и не смог убежать.

В Малайзии 8-летняя девочка погибла от многочисленных укусов шершней.

Как передает издание Daily Mirror, дети играли на улице неподалеку от гнезда шершней и нечаянно потревожили насекомых. Шершни стали нападать на детей, и малыши разбежались. Восьмилетняя девочка застряла в ограде, и на нее напал рой шершней.

Младший брат прибежал к маме и рассказал о случившемся. Женщина незамедлительно отвезла детей в больницу. Но, несмотря на усилия медиков, девочку спасти не удалось. Она скончалась от отказа внутренних органов, вызванного ядом насекомых. Медики насчитали на теле девочки 65 укусов шершней.

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