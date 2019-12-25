В Волгограде утонула 13-летняя девочка

Ее 9-летняя сестра в реанимации.

В Волгоградской области тонули две сестры, спасти удалось только младшую.

Накануне, 3 июня, в Кировском районе Волгограда дети без взрослых отправились купаться на местный пруд. Две сестры 13 и 9 лет решили поплавать на надувном матрасе, остальная компания была на берегу. Матрас перевернулся, и девочки оказались в воде. На помощь тонущим детям бросились прохожие. Но, несмотря на предпринятые меры, спасти удалось только младшую сестру. Девочка находится в реанимации.

По данному факту следственные органы ведут проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

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