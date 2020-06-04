В Крыму арестовали мужчину, который изнасиловал и убил 6-летнюю девочку

Мужчина признался в изнасиловании и убийстве и показал на видео, как он совершил жуткое преступление.

В Крыму судом мужчине, изнасиловавшего и убившего 6-летнюю дочь своего друга, избрана мера пресечения.

В Крыму продолжается расследование жуткого убийства и изнасилования 6-летней девочки 39-летним мужчиной. Пресс-служба СКР по Республике Крым сообщает, что накануне, 3 июня, по ходатайству следствия судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Piter.TV ранее сообщал о пропаже ребенка, а затем о том, что тело ребенка было найдено в канале. А позднее стали известны жуткие подробности смерти ребенка. Как удалось выяснить, отец малышки взял ее с собой на рыбалку, где с друзьями распивал алкоголь. Приятель отца вызвался проводить девочку домой. По сообщениям в местных СМИ, мужчина был крестным малышки. По пути следования мужчина изнасиловал ребенка, а затем, зная, что та не умеет плавать, столкнул ее в воду.

Во время следственного эксперимента мужчина признался в совершенных преступлениях и показал, как насиловал и убивал девочку. В отношении отца девочки возбуждено уголовное дело за оставлении в опасности.

Сегодня ранее: Магаданец, изнасиловавший двух несовершеннолетних, предстанет перед судом

Фото и видео: СУ СК РФ по Республике Крым