В Крыму нашли тело пропавшей 6-летней девочки

Девочка пропала 31 мая.

В Крыму нашли пропавшую день назад 6-летнюю девочку.

Piter.TV ранее сообщал о поисках 6-летней девочки в Ленинском районе Крыма. Ребенок отправился с папой на рыбалку. Пока отец распивал алкоголь с приятелями, девочка пропала. Позже об исчезновении внучки в правоохранительные органы сообщила бабушка малышки.

Во время поисковых работ тело девочки было найдено в воде недалеко от места, где отец с приятелями распивал спиртное.

В рамках расследования уголовного дела следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие случившемуся, а также дать соответствующую правовую оценку всем виновникам трагедии. СК РФ

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