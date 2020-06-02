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В Крыму нашли тело пропавшей 6-летней девочки

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Девочка пропала 31 мая.

В Крыму нашли пропавшую день назад 6-летнюю девочку.

Piter.TV ранее сообщал о поисках 6-летней девочки в Ленинском районе Крыма. Ребенок отправился с папой на рыбалку. Пока отец распивал алкоголь с приятелями, девочка пропала. Позже об исчезновении внучки в правоохранительные органы сообщила бабушка малышки.

Во время поисковых работ тело девочки было найдено в воде недалеко от места, где отец с приятелями распивал спиртное.

В рамках расследования уголовного дела следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие случившемуся, а также дать соответствующую правовую оценку всем виновникам трагедии.

СК РФ

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Видео: СК РФ

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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