В Крыму нашли тело пропавшей 6-летней девочки

В Крыму нашли пропавшую день назад 6-летнюю девочку.
Piter.TV ранее сообщал о поисках 6-летней девочки в Ленинском районе Крыма. Ребенок отправился с папой на рыбалку. Пока отец распивал алкоголь с приятелями, девочка пропала. Позже об исчезновении внучки в правоохранительные органы сообщила бабушка малышки.
Во время поисковых работ тело девочки было найдено в воде недалеко от места, где отец с приятелями распивал спиртное.
В рамках расследования уголовного дела следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие случившемуся, а также дать соответствующую правовую оценку всем виновникам трагедии.
СК РФ
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