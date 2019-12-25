Магаданец, изнасиловавший двух несовершеннолетних, предстанет перед судом

Мужчина был прекрасно осведомлен о возрасте девочек.

В Магаданской области скоро состоится суд над 50-летним мужчиной, который летом 2019 года изнасиловал двух несовершеннолетних.

Региональные следственные органы СКР по Магаданской области сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины, который обвиняется по статьям "насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней" и "половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста".

По версии следствия, в июне 2019 года мужчина остался наедине с двумя несовершеннолетними, о возрасте которых он был достоверно осведомлен. С одной он вступил в половое сношение, со второй совершил насильственные действия сексуального характера.

Свою вину мужчина не признал, хотя вначале написал явку с повинной и сотрудничал с полицией, давая признательные показания. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Сегодня ранее: Утопившую двоих своих детей на Камчатке суд приговорил к 15 годам

Фото: Piter.TV